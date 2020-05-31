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Куратор темы: maxsaf
Голосование:  Юджин прийдет - порядок наведет?
Да, он сделает город лучше
Нет, пусть свой двор улучшает
 
* maxsaf
Кто за то, чтобы Юджин работал в ЖКХ?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По результатам опроса отправим запрос в акимат от лица инициативной группы. Все проголосовавшие ЗА будут считаться поставившими подпись на этом запросе в поддержку Евгения Полуянова ;-)
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