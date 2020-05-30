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§ NG.kz
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38976
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За последние пять лет в связи с выводом капитала за рубеж было заведено 238 уголовных дел, но ни одно расследование не позволило вернуть деньги, заявила сенатор Ольга Перепечина.
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* maxsaf
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласно международной организации Tax Justice Network, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в офшорные зоны составил порядка 140 миллиардов долларов"
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§ elektron
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Она уточнила, что даже в рамках трех дел, дошедших до суда, вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как в Уголовно-процессуальном кодексе обязательства по возврату денег не предусмотрены.//
Как это не предусмотрено? А хищения в особо крупных размерах - конфискация и вор должен сидеть в тюрьме. :lol:

А кто тырит то? Случайно не те что с коррупцией борются усиленно. :lol:
И эти люди потом ещё другим указывают, как жить по совести? :-x
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* maxsaf
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
как в Уголовно-процессуальном кодексе обязательства по возврату денег не предусмотрены.

На этом уровне правосудия Законодательство пока отсутствует :lol:
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§ сайлау курманов
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3801
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.05.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 за рубеж, так как у нас  отсутствует единая система мониторинга и оценки.
Чем они там занимаются, только предпринимателям препоны устраивают всякими стометровками , гнать в шею...
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§ таноми52
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.05.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На этом уровне правосудия Законодательство пока отсутствует



Ещё одно доказательство, что власть имущие пишут законы под себя
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§ Vit
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9480
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.05.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот тут посчитал. Если 140 лярдов разделить на 10 000 холостых мужчин, таких как я. На создание новой семьи. То на рыло получится 14 лямов зелени. Неплохо.))) :lol:
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§ electro
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.05.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я считаю, что нас забалтывают в очередной раз.
Вывод выводом, а хищения это хищения. Стало быть, надо заниматься хищениями.
И нанимать для расследования этих хищений международные конторы, которые не запятнали свою репутацию.
Найденных воров судить и расстрелять!
"Как тебе такое, Илон Назг"
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§ Местный
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
Местный


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Сообщений: 18
Регистрация: 29.04.10
Отправлено: 30.05.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда она взяла эту цифру? Ее проверить нужно, может специально лодку раскачивает. Я верю елбасы, поэтому не может быть, что бы за его спиной провернули такое. Ерунда какая-то...
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§ Vit
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9480
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.05.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местный:
:lol: :lol: :lol:
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§ elektron
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местный:
Я верю елбасы,

Я тоже очень в него верю. И Зятёк жертвой в Швейцарии стал. И внучок по Англии мотается. А сколько ещё тех кто не в кадре? :lol:

[Исправлено: elektron, 30.05.2020 - 14:45]
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§ Козлов я
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.05.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местный:
Я верю елбасы

Тогда может скажете,где он сейчас? В начале пандемии было одно сообщение от его имени из Библиотеки и тишина... На парад Путин его не пригласил. Меня мучают смутные сомнения... :-x
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§ elektron
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь на эти баблосы можно было бы не только качественные дороги строить. Можно было бы и медицину бесплатной сделать и образование поддержать. да чего там, можно было бы и водопроводы в СХ обеспечивать, чтоб воду не завозить. 8-)
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§ Обликоморале
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7423
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 30.05.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
"Как тебе такое, Илон Назг"

Да уж, до Лёньки Мазкова им далеко. Тот намного грамотнее деньги налогоплательщиков в космос запускает. И ведь не подкопаешься. А нашим ещё учится и учится, как грамотно отмывать государственные деньги и при этом оставаться белыми и пушистыми.
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§ Тот самый
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 737
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Местный:
не может быть, что бы за его спиной провернули такое


🙈🙈🙈 Или шутка такая? Недавно одна дочь судилась с правительством UK по поводу недвижимости стоимостью 100 миллионов долларов, в прошлом году средняя дочь купила исторический замок в Швейцарии за (вроде) 163 миллиона. И это только то, что просочилось в СМИ.
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