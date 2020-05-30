/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Вечная жизнь 2.0		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 27 из 27«1...252627
Куратор темы: maxsaf
* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кто посчитал? Это точно?

Нет, это примерно. Есть несколько фактов. Можете поискать в интернете историю одного профессора, у которого одна половина мозга была полностью атрофирована с детства вроде, или после травмы, а он даже не знал. Теперь избегает контактов, потому что его хотят изучать все кому не лень. До сих пор преподает.
Профайл

§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
40 - это ещё долгожители были - "старцы, аксакалы" - и все эти лета им нужно было иметь способность делать всё что обеспечивало их выживание. Добывать себе еду не походом в магазин, где за него уже решили что вот этот вот товар съедобен "как есть" а если нет, то на упаковке любезно упоминаются способы приготовления. Чтобы просто поесть нужно было: знать (а не иметь под рукой удобный иллюстрированный справочник) какое животное, насекомое, растение, гриб съедобен без нехороших последствий для организма, в какое время года или суток. Уметь отличать среди прочих объектов их окружающих. Знать более или менее безопасные и надёжные способы поимки каждого конкретного животного, или сбора растений. Обладать достаточно тренированными мышцами (там тоже мозг участвует) чтобы быть способным изловить или собрать потенциальную еду. Знать способы хранения и приготовления. Наверняка очень многое ещё упустил. И всё это только чтобы питаться. Помимо, ещё есть сохранение температуры тела, безопасность и пр. Всю эту информацию нужно было знать каждому субъекту. Но если не знал, то достаточно успешно быстренько сдыхал.
Сейчас человек не нуждается в таком обилии самых разнообразных знаний, акцент смещается в сторону углубления специализации. Но я по-прежнему убеждён что глубокая специализация сокращает как количество так и качество связей между нейронами.
Профайл

§ elektron
Вечная жизнь 2.0
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Можете поискать в интернете

ДА сталкивался с подобными данными. Искать не буду уж.
Я ж про то и пишу. Наши знания основаны на том, что кто то когда-то что то где то сказал, написал.
Одно привело к развитию, другое к вере в бога.
А жизнь как таковая остаётся и есть, как и тысячи лет назад.
Искусственного просто по сути быть ничего не может. Это подмена понятий, да и слова такого не должно быть.
Тот же искусственный мёд, продукт вполне конкретный, только из других составляющих. По сути и не мёд даже... :-P
Профайл

* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Посмотрите визуальное трехмерное моделирование нейронных сетей. Сразу станет понятно, что ни физически ни теоретически невозможно использовать абсолютно все нейронные связи одновременно.


Самое интересное со 2й минуты
Профайл

* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Искусственного просто по сути быть ничего не может. Это подмена понятий, да и слова такого не должно быть.

Я тоже считаю, что искусственный интеллект это ничто иное как естественное продолжение нас. Бояться тут нечего, наш финал мы все и так знаем.
Профайл

* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Но я по-прежнему убеждён что глубокая специализация сокращает как количество так и качество связей между нейронами.

Тогда каждый был за себя и делал все сам.
Сейчас мы живем в социуме, каждый делает свою малую часть, как винтик в огромном механизме, но все вместе мы можем и делаем намного больше. Возьмите пчел или муравья. У муравья всего каких-то пол-миллиона нейронных связей. Это даже подобием мозга назвать трудно. Но муравейник при этом достаточно хорошо организован, потому что это социум, где все взаимосвязано. Возможно это и есть следующая ступень развития, где недостаток нейронных связей внутри мозга компенсируется социальными связями за пределами структуры мозга. Муравейник это все еще один большой мозг, просто непривычно для понимания. Человек это тоже ведь не цельная единица, а колония клеток в симбиозе. Социум - это большой мозг, чем тупее индивид - чем Уже его специализация - тем лучше он исполняет свою часть, тем лучше функционирует весь социум-мегамозг.

[Исправлено: maxsaf, 31.05.2020 - 00:22]
Профайл

§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.05.20 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сейчас мы живем в социуме

Социализмом попахивает :lol: Маркс бы одобрил.
Не исключено такое развитие событий. Времени правда на это уйдёт немерено. Да к тому же примеров из млекопитающих подобной организации общежития нет, что опять таки скорее говорит против а не за.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 27 из 27«1...252627
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 93
Пользователей: 1
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 63.71 Ko -
^ Наверх