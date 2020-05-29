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Страница 3 из 3«123
* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ты хочешь что б и юджина потом отправили в колонию?))

Только если будет пакостничать. Но он вроде нормальный. Юджин, дай честное слово - и можешь приступать к исполнению обязанностей. ))
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Дайте человеку шанс, трудоустройте без лишней волокиты, пусть город будет зеленым и красивым)) могу копию просьбы через МИД отправить 8-) :lol:
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§ Гога
Наш город
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2566
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.05.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Только если будет пакостничать

--Там такая система ,что ему одному тяжело будет .
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§ yudjin
Наш город
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.05.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Юджина надо на место Тарасова

Макс, меня сегодня одна соседка "раскусила", что я юджин...и говорит, мол надо мне в акимате работать...
Я грю, нееее...под чужую дудку делишками я заниматься не буду... А она добавила...дааа, в волчье стае, надо только по-волчьи...
А Тарасову, единственная благодарность от меня, что сделали дорогу в микрорайоне.
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Я грю, нееее...под чужую дудку делишками я заниматься не буду...

И не надо. Иди в отказ если что-то неприличное предлагать будут. А уволиться можно в любое время.
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
волчье стае, надо только по-волчьи...

Это не так. Можно и белой вороной побыть.
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§ yudjin
Наш город
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.05.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А уволиться можно в любое время.

Это легко..туда же попасть трудно... только свои ;-)
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§ elektron
Наш город
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5069
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Можно и белой вороной побыть.

А можно и присесть ;-)
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§ Vit
Наш город
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9480
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.05.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Не слушай не кого. Мути. Пришёл. Украл лямов 100. Заплатил 10 штрафа. . Посидел в колонии год тихо, только не надо там деревья садить и полевать цветы. Просто тихо кашу кушай год и все. Выпустят. Покупаешь на 90 лямов остаток, ресторан в Москве. И все. Потом пишеш на форуме красивые слова, мол я боролся и старался но меня посадили в тюрьму.)
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6799
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.05.20 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запил голосовалку за Юджина ))

Тыц
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