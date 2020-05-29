yudjin Наш город #34





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6637

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:15 Цитата: maxsaf:

Юджина надо на место Тарасова

Макс, меня сегодня одна соседка "раскусила", что я юджин...и говорит, мол надо мне в акимате работать...

Я грю, нееее...под чужую дудку делишками я заниматься не буду... А она добавила...дааа, в волчье стае, надо только по-волчьи...

А Тарасову, единственная благодарность от меня, что сделали дорогу в микрорайоне.