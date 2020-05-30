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Страница 26 из 26«1...242526
Куратор темы: maxsaf
§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Может бутч тоже побочное, после эксперимента.)

Экскремент эксперимента? :lol: :lol: :lol:
В какой-то степени Вы правы. В конце концов любой интеллект является искусственным. Единственное что базироваться он может либо на объектах полученных естественным путём, либо на объектах изготовленных искусственно представителями первой категории.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
искусственным

Я сам это слово до конца не понимаю. Все развивалось естественным путем, само собой, потом появился человек с мозгом и пищеварением, и то и другое естественное . С помощью мозга он делает самолеты, с помощью пищеварения - удобрения. При этом самолеты считаются искусственно созданными, а удобрения естественно созданными. В чем логика тут?))
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не соглашусь.

На данный момент у меня остался, наверное, последний довод (каюсь. суббота. выпиваю понемногу), в защиту моего утверждения. Вы наверняка и сами знаете что антропологи констатируют снижение массы мозга у современного человека относительно тех граждан что жили много тысяч лет назад.
Вы говорите что не наблюдаете деградации. Но на протяжении одной жизни этот процесс и впрямь не просто обнаружить. Некоторое время назад детей учили дома тому, что им было нужно знать. И сколько возмущений и недовольств есть сейчас от родителей учеников начальных!!!! классов, когда по-большому счёту снова нужно учить детей дома. Они видите ли не могут объяснить ребёнку что бы то ни было, даже самое примитивное. И чем, по Вашему мнению, скомпенсировался этот навык у людей? Не знаю, кроме умения нажимать не кнопочку в телефоне, ничего в голову не приходит.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В чем логика тут?))

Быть может снова лишь проявление человеческого эгоцентризма. Вроде как "я" сделал "нечто", чего природа не смогла сделать до "меня", а значит типа "я" круче природы?.
Однако, думаю всё гораздо прозаичнее. Есть свойства (в том числе и производство удобрений) в некоторой степени свойственные всем живым организмам, начиная с бактерий. И это считается естественным, прочее признаётся искусственным.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Во первых масса мозга ни при чем, спросите кита он подтвердит. Хотя наврятли - кит тупой, и ниче подтвердить не сможет.
Во вторых мозг древних людей был гораздо меньше ныне живущих.
В третих и так далее, гораздо больше значение имеет количество нейронных связей на единицу обьема. А так же еще одна интересная вещь, приведу пример. Нейросеть до обучения заполняется рандомными значениями весов. В процессе обучения веса корректируются под конкретную задачу. Полностью обученная нейросеть имеет фиксированные значения весов нейронных связей, часть из которых равна нулю. Эти нейронные связи в принципе как бы есть, но толком использоваться не будут, так как их значения ни на что не влияют. После оптимизации количество нейронных связей обученной сети может быть значительно сокращено без ущерба качеству и даже с неким увеличением производительности.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И это считается естественным, прочее признаётся искусственным.

Как насчет паутины, пчелиных сот, птичьи гнезда. Тоже все искусственное?))
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вы говорите что не наблюдаете деградации. Но на протяжении одной жизни этот процесс и впрямь не просто обнаружить.

Как тебе такое Илон Маск:
Цитата:
Цитата:
Vit:
Редакция, вы заметели что на сайте есть ветка где два человека разговаривают на языке не земном.


Возможно, это про нас, но я не уверен, видимо деградирую :lol:
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* elektron
Вечная жизнь 2.0
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5067
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.20 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С помощью мозга он делает самолеты, с помощью пищеварения - удобрения. При этом самолеты считаются искусственно созданными, а удобрения естественно созданными. В чем логика тут?))

Цитата:
Butch:
антропологи констатируют снижение массы мозга у современного человека относительно тех граждан что жили много тысяч лет назад.

Ребят посмотрите что ли доку какое, например как львы бизона, бегемота или зебру забивают. И отпустит может :lol: :-P
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
спросите кита он подтвердит

С удовольствием спрошу. Когда он станет размером тела примерно с меня, но при этом сохранит прежний размер мозга.Цитата:
maxsaf:
Во вторых мозг древних людей был гораздо меньше ныне живущих.

Это малость не "честно", но Вы редко пользуетесь таким приёмом. Хорошо, скажу иначе. Мозг Всяких разных разновидностей представителей рода Homo на протяжении времени с момента появления первых представителей рода по нынешнее время, сначала имел тенденцию к увеличению размеров мозга, и по достижении некоего уровня тенденция сменилась на противоположную, которая продолжается и по сей день.
Цитата:
maxsaf:
После оптимизации количество нейронных связей обученной сети может быть значительно сокращено без ущерба качеству и даже с неким увеличением производительности.

Вы в этом вопросе значительно более осведомлены. Поэтому возражать к утверждению не стану. Единственную ремарку позволю себе - Вы говорите о выполнении ИИ конкретной задачи, к которой необходимо целенаправленное обучение. На мой взгляд это никак не вяжется ни со сверхразумом ни со среднестатистическим человеческим.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как насчет паутины, пчелиных сот, птичьи гнезда. Тоже все искусственное?))

Как объекты должны рассматриваться в качестве искусственных. Относительно паутины я прежде не задумывался :oops:
Но вот назвать гнёзда птиц естественными у меня язык давно не поворачивается.

[Исправлено: Butch, 30.05.2020 - 22:38]
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ребят посмотрите что ли доку какое, например как львы......забивают. И отпустит может

В скобках, подставить нужное ;-). Вот то ещё можно посмотреть. А с перечисленными животными, ну что я там не видел.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Мозг Всяких разных разновидностей представителей рода Homo на протяжении времени с момента появления первых представителей рода по нынешнее время, сначала имел тенденцию к увеличению размеров мозга, и по достижении некоего уровня тенденция сменилась на противоположную, которая продолжается и по сей день.

Теперь правильно))
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди 300-700 лет назад жили по 40 лет и парились только о выживании, успев передать ДНК по молодости. Сейчас продолжительность жизни увеличилась, мозг занят другими вопросами, ДНК передается и в 17 и в 50. По совокупности факторов не удивительно, что обьем мозга снижается, но к отупению это наврятли приведет. Тем более что мы используем под повседневные задачи 10% мозга. Если он уменьшится вдвое - будем использовать 20%))
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ребят посмотрите что ли доку какое, например как львы бизона, бегемота или зебру забивают. И отпустит может

Не улавливаю сути. Можете пояснить, что именно мы там увидим, и каким боком это относится к теме?
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* elektron
Вечная жизнь 2.0
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5067
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не улавливаю сути

Отрываетесь от реальной жизни :lol:
Хотя вопросы о реальности всплывают.Цитата:
maxsaf:
Тем более что мы используем под повседневные задачи 10% мозга. Если он уменьшится вдвое - будем использовать 20%))

Кто посчитал? Это точно? :lol: Это как в бога верить. Объясните волку или лисе или медведю, что они безбожники. :lol: :-P
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