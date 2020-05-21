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§ NG.kz
Украсить двор, в котором я живу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38976
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 02:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выглядит типичный костанайский двор, которому уже за 35? Зачастую серо и уныло: старые полусухие деревья, заросли кустарника на затоптанной в камень земле, покореженные лавочки и металлоконструкции на детской площадке, остатки заборчика, разбитые бордюры и асфальт после очередных раскопок коммунальщиков. Знакомо? Это все ждало и мой двор, если бы созерцание надвигающейся разрухи и возмущение бездействием городских властей и ПКСК еще 10 лет назад не сменились на тяжелую работу энтузиастов. Зато теперь, кроме восхищения удивленных прохожих, мой двор трижды получил звание «Лучший двор Костаная» и саженец ели в придачу.
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* yudjin
Украсить двор, в котором я живу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.05.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
А если это одно из любимых дел, то время всегда найдется.

Правильно, как и любое увлечение, будь то рыбалка или собирание чего-то требует и средств и времени.
А у меня это и хобби, и фитнес, и общественно полезное занятие.
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§ itrigger
Украсить двор, в котором я живу
itrigger


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 23.10.18
Отправлено: 24.05.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поделитесь адресом, хочется красоту оценить "вживую"
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§ electro
Украсить двор, в котором я живу
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 24.05.20 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
itrigger
а пройдись по девятке вечерком ;-)
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* yudjin
Украсить двор, в котором я живу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.05.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера установил на место фонтанчик, заодно пощелкал...типа мастер-класс)
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* maxsaf
Украсить двор, в котором я живу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6793
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профилактические работы проводились?))
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* yudjin
Украсить двор, в котором я живу
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.05.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Профилактические работы проводились?))

ага..зима, называется.
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