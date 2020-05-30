maxsaf:

С помощью мозга он делает самолеты, с помощью пищеварения - удобрения. При этом самолеты считаются искусственно созданными, а удобрения естественно созданными. В чем логика тут?))

Butch:

антропологи констатируют снижение массы мозга у современного человека относительно тех граждан что жили много тысяч лет назад.