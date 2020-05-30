maxsaf Вечная жизнь 2.0 #377





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6783

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:41 Цитата: Butch:

искусственным

Я сам это слово до конца не понимаю. Все развивалось естественным путем, само собой, потом появился человек с мозгом и пищеварением, и то и другое естественное . С помощью мозга он делает самолеты, с помощью пищеварения - удобрения. При этом самолеты считаются искусственно созданными, а удобрения естественно созданными. В чем логика тут?))