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Куратор темы: maxsaf
§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 930
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Может бутч тоже побочное, после эксперимента.)

Экскремент эксперимента? :lol: :lol: :lol:
В какой-то степени Вы правы. В конце концов любой интеллект является искусственным. Единственное что базироваться он может либо на объектах полученных естественным путём, либо на объектах изготовленных искусственно представителями первой категории.
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* maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
искусственным

Я сам это слово до конца не понимаю. Все развивалось естественным путем, само собой, потом появился человек с мозгом и пищеварением, и то и другое естественное . С помощью мозга он делает самолеты, с помощью пищеварения - удобрения. При этом самолеты считаются искусственно созданными, а удобрения естественно созданными. В чем логика тут?))
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Страница 26 из 26«1...242526
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