Ну это вряд-ли.

Если "делать" из ИИ человека сомнения обоснованны. Но, из ИИ никто никогда не сможет сделать полноценного "человека со "сверхспособностями" по части интеллекта. Моя позиция такова, что "я" ИИ нужно запрограммировать. Само по-себе оно ни появиться ни даже зародиться не сможет.

Не пытаясь хоть как-то намеренно задеть Ваши чувства, но мне кажется ИИ становится сродни концепции бога: тому, что не до конца понимается из эгоцентрических соображений придаются свойства человека.

ИИ останется искуственым. Над ним никогда не будет довлеть ни отбор, ни конкуренция, ни даже необходимость поддерживать своё существование любыми доступными способами.

On the other hand запрограммированное "я" не является сущностью ИИ и подлежит обсуждению только с точки зрения злокозненности человека или группы людей.

Цитата: maxsaf:

После этого - мы без надобности))

Мы и сейчас ему без надобности. Ему вообще надобности нет ни в чём абсолютно.



Цитата: maxsaf:

Ну так тут явный вред, а если развитие будет определяться полезностью, то такой вариант исключен.

Есть несколько вариантов. Я плохо выразил мысль. Вы превратно её поняли. И еще парочка почти сверхественных.

Если господин Алекс_60 будет это читать, поясню, я задаю вопросы с целью вызвать у собеседника мыслительный процесс, потому что только так формируются надёжные нейронные связи.

Так вот господин Maxsaf скажите, ABS на автомобиле, парктроники, вообще системы помощи при управлении автомобилем они есть польза или вред? Ответьте для себя сами.

Своё видение выскажу. С точки зрения качества мышления в отношении управления автомобилем - это однозначное зло. Отпадает необходимость формирования соответствующих связей между нейронами. Мозг упрощается, примитивизируется, деградирует. Хотя внешне всё выглядит вполне благопристойно. Сплошь польза и уменьшение количества ДТП.

И вот точно то же самое я имел ввиду в той мысли. Внешне это сплошь и рядом будет выглядеть полезным: товары более качественными, опасностей на производстве для человека значительно меньше, ошибок при выполнении работ значительно меньше. И в то же время отпадёт необходимость "знать" как достигать тех же результатов без участия ИИ. Естественно мозг человека деградирует.

Категорическим отличием от прежних "упрощалок" станет беспрецедентная массовость. Если прежде "апгрейд" задействовал с десяток сфер за раз, и был достаточно растянут во времени. То теперь это скорее всего произойдёт практически одномоментно и затронет едва ли не большинство сфер деятельности человека