Цитата: Vit:

Вот ты Максф странный. Разве дело в красоте?

Ну а как же, должно быть красиво. Я вот например некоторые вещи и в Канаде не люблю и критикую, например мусор весной вдоль дорог, местные власти тревожу лишний раз письмами да емэйлами. Бедные волонтеры машинами мусор вдоль дорог собирают весной. А лишнюю мусорку поставить вдоль дороги - ума не хватает. Они есть, но не везде. Там где стоят - обычно почище. Люди не в окно мусор из машины выбрасывают, хотя и это тоже случается наверное. Обычно они в мешок мусор складывают, кидают в кузов, и по газам на хайвее. Вот он и улетает. Кто там его зимой побежит собирать по сугробам.