Butch Вечная жизнь 2.0 #366





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Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:53 Цитата: maxsaf:



Сильно зависит от того как он станет "сверхразумом". Если как отдельная независимая единица, иначе говоря строго в порядке эксперимента, то с нами естественным образом ничего не случится. Развился и развился, сам по-себе там "сверхразумный" с возможностью извлечения штепселя из розетки. Несколько иначе обстоит дело если его развитие будет определяться полезностью для человека. Деградация ускорится в разы, возможно в десятки. Поскольку ИИ сможет радикально заменить человеческую деятельность и в то же время новая концепция взаимоотношений между людьми будет отставать по времени процентов 30-40 умрет. От безработицы следовательно от голода или в результате участия в действиях, оговоренных уголовным кодексом.