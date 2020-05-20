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Куратор темы: maxsaf
§ abaika95
Вечная жизнь 2.0
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 20.05.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Что вы знаете о тесте Тьюринга. Постарайтесь ответить сходу, без гуглов, это ведь ваша тема вроде))/




Не смог с ходу,загуглил потомучто не очень вкурсе что за тест Тьюринга) прочитал,к моей теме социальной психологии долековато) но интересно) может ли машина имитировать человека,обсуждать не буду) программой заложено не обсуждать такие темы говорил уже)))
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.05.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
может ли машина имитировать человека,обсуждать не буду

Все понятно)) Может, и довольно сносно ;-) :lol:
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.20 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Возникла пара вопросов, хочется обсудить.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.05.20 - 05:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Можем попробовать, но у меня сейчас небольшая "самоизоляция" от интернета. С час времени с утра и пару часов вечером. Одним словом оперативности не ожидается.
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§ maxsaf
Вечная жизнь 2.0
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

В вопросах вечного торопиться некуда)) Хотел подкинуть тему для обсуждения - пост-сингулярность, или что с нами будет когда ИИ разовьется до сверхразума, все возможные сценарии.
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§ Butch
Вечная жизнь 2.0
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Сильно зависит от того как он станет "сверхразумом". Если как отдельная независимая единица, иначе говоря строго в порядке эксперимента, то с нами естественным образом ничего не случится. Развился и развился, сам по-себе там "сверхразумный" с возможностью извлечения штепселя из розетки. Несколько иначе обстоит дело если его развитие будет определяться полезностью для человека. Деградация ускорится в разы, возможно в десятки. Поскольку ИИ сможет радикально заменить человеческую деятельность и в то же время новая концепция взаимоотношений между людьми будет отставать по времени процентов 30-40 умрет. От безработицы следовательно от голода или в результате участия в действиях, оговоренных уголовным кодексом.
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