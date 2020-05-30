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≡ "Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный секрет активного долголетия 86-летней жительницы Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный секрет активного долголетия 86-летней жительницы Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38976
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждое утро Александра Никулина пробегает 2 километра и делает гимнастику. Достать ладонями пол в наклоне даже не каждый человек среднего возраста сможет. А для нее – это не проблема. «Я – бабушка не с лавочки», - любит приговаривать она.
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§ Butch
Re: "Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статья - добрая, позитивная. Но...единственный "секрет" активного долголетия - удачная генетика.
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§ Vit
Re: "Двигаться много, есть мало, не унывать" - Главный...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9475
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.05.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утро. Спит зятек. Будит бабуля, побежали 2 км. Ну фиг с ним побежали. Прибежал домой. Бабуля начала песни петь. Потом стихи читать. Вечер. Опять надо бежать 2 км.
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