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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7420
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.20 - 06:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И Вы очевидно слишком мните о своём влиянии.

О каком влиянии речь ... чего воно мелет ?
Анекдот был? - был.
Кому-то то стало от него противно? - стало.
Я тут его и вправду только донес, и не претендую на лавры, в отличии от ....
Опять тышот попутало. 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7420
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.20 - 06:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
США новости:

Тут вон ещё какая байда произошла сегодня, пока мы спали.
-- Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей - Reuters со ссылкой на Белый дом :-o
----Трамп заявил, что при определенных условиях может рассмотреть возможность закрытия компании Twitter :-x
А так то да, "свобода слова" ток у нас под запретом. Там "это другое" :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7420
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.20 - 06:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Комментарии к этой публикации ограничены. :lol:
бес каминтариеф
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 887
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.05.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Комментарии к этой публикации ограничены

зато можно пожаловаться, выбрав "ложное сообщение" или "мошенничество или обман". Они присутствуют в публикации, поскольку говорится "непризнанных знатоках", хотя мнение высказывали дипломированные биологи, и высказывается мнение, что якобы теперь все довольны, а недовольные затихли. Ложь.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Чему завидовать? / смайл разводит руками/. Я только рад за тебя и твоё хобби, которое ещё приносит выгоду. Реально, Макс, это пять.

Та не, я ж не со зла, так, подкол на подкол, без обид ))
Кстати, обнаружена еще одна аномалия - месячных кроликов раскупают - аж до ругачки, кто вперед. Всех продал. А уже подрощеные даже даром не берут. Как и с клубникой. Рассаду расхвалали, посмотрим как продажа ягоды пойдет в этом году.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4743
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.05.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
, посмотрим как продажа ягоды пойдет в этом году.

Прям представила,как у сельпо клубнику чашками продаёшь :lol: :lol: :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ягоду дети сами собирают и сами продают, не возле сельпо, а прям у дома, ставят столик, зонтик, и книжки сидят читают.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9475
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кстати колодец пять раз на форум выстовлял. Амиго, покажи фотки грядок.) обнови фотосесию) :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Кстати колодец пять раз на форум выстовлял. Амиго, покажи фотки грядок.) обнови фотосесию)

Ну если не появилось у меня ни фонтанов, ни лавочек для бабушек, мне что, соседские фоткать? )) Грядки фоткать не вижу смысла - там все максимально аскетично, лишь бы росло, красота там отсутствует))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9475
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Пофиг. Давай соседские)))
Вот ты Максф странный. Разве дело в красоте?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот ты Максф странный. Разве дело в красоте?

Ну а как же, должно быть красиво. Я вот например некоторые вещи и в Канаде не люблю и критикую, например мусор весной вдоль дорог, местные власти тревожу лишний раз письмами да емэйлами. Бедные волонтеры машинами мусор вдоль дорог собирают весной. А лишнюю мусорку поставить вдоль дороги - ума не хватает. Они есть, но не везде. Там где стоят - обычно почище. Люди не в окно мусор из машины выбрасывают, хотя и это тоже случается наверное. Обычно они в мешок мусор складывают, кидают в кузов, и по газам на хайвее. Вот он и улетает. Кто там его зимой побежит собирать по сугробам.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.20 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Странно,почему в американском акимате,листовка на русском?Не удивлюсь если у них в Нью-йорке ,на магазинах вывески на русском висят.

И это в то время, когда весь цивилизованный Казахстан на латиницу переходит! :lol: :-P
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
и не претендую на лавры

Ну если ты не претендуешь на лавры так какого х.. извиняешься?
Шоб ты в очередной раз не повел себя как вертлявая мамзель - "Ну извиняй, что затронул анекдотом твои тонкие душевные струны."- Вот тебе цитата твоего сообщения.
Снова не подумал перед тем как что-то сказать?
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