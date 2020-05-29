Тот самый Re: Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 736

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:53 Цитата: maxsaf:

Простое решение проблемы:



Наш акимат считает, что регулируемые с кнопкой - это вчерашний день. Сразу надземные строят



Цитата: Vit:

Нет. А если



Хоть одного пешехода у нас сбили на регуруемом переходе? На Абая возле Индустриального техникума, Автоколонна на Карбышева или 15 магазин? А там по 4 полосы и пешеходов очень много, но без ДТП. Регулируемые переходы в разы безопаснее обычных, по ним переходить даже безопаснее, чем на перекрёстке со светофором.