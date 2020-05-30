/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38975
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За последние пять лет в связи с выводом капитала за рубеж было заведено 238 уголовных дел, но ни одно расследование не позволило вернуть деньги, заявила сенатор Ольга Перепечина.
Читать новость

§ maxsaf
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Согласно международной организации Tax Justice Network, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в офшорные зоны составил порядка 140 миллиардов долларов"
Профайл

§ elektron
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Она уточнила, что даже в рамках трех дел, дошедших до суда, вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как в Уголовно-процессуальном кодексе обязательства по возврату денег не предусмотрены.//
Как это не предусмотрено? А хищения в особо крупных размерах - конфискация и вор должен сидеть в тюрьме. :lol:

А кто тырит то? Случайно не те что с коррупцией борются усиленно. :lol:
И эти люди потом ещё другим указывают, как жить по совести? :-x
Профайл

§ maxsaf
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
как в Уголовно-процессуальном кодексе обязательства по возврату денег не предусмотрены.

На этом уровне правосудия Законодательство пока отсутствует :lol:
Профайл

§ сайлау курманов
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.05.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 за рубеж, так как у нас  отсутствует единая система мониторинга и оценки.
Чем они там занимаются, только предпринимателям препоны устраивают всякими стометровками , гнать в шею...
Профайл Посетить вебсайт

§ таноми52
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1789
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 30.05.20 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На этом уровне правосудия Законодательство пока отсутствует



Ещё одно доказательство, что власть имущие пишут законы под себя
Профайл

§ Vit
140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9474
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.05.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот тут посчитал. Если 140 лярдов разделить на 10 000 холостых мужчин, таких как я. На создание новой семьи. То на рыло получится 14 лямов зелени. Неплохо.))) :lol:
Профайл

§ electro
Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 30.05.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я считаю, что нас забалтывают в очередной раз.
Вывод выводом, а хищения это хищения. Стало быть, надо заниматься хищениями.
И нанимать для расследования этих хищений международные конторы, которые не запятнали свою репутацию.
Найденных воров судить и расстрелять!
"Как тебе такое, Илон Назг"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: electro, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 63
Пользователей: 0
Всего: 63

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 62.94 Ko -
^ Наверх