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≡ Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38975
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозрительный предмет в сумке обнаружили сотрудники линейного отдела полиции у женщины, входившей в здание железнодорожного вокзала. В результате вокзал был оцеплен.
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§ Vit
Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9472
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Как чего? Они взяли грубо издевались над женщиной. Провели обыск который не чего опасного не выявил. Или считаете тюбик с перекесью проблема? Уволить! Точка.
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§ Сыкымы
Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1192
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.20 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну если б я работал там. То меньше чем за 100 лямов не поехал бы обезреживать перикись-водорода.

1. Ты бы не знал, что в этом пузырьке. Приехал --> обезвредил --> только потом узнал, что там - всего-навсего перекись водорода.
2. Ты подписал контракт на гораздо меньшую сумму и ты просто обязан поехать на обезвреживание. Ты дал присягу. Не поехал, значит, ты - просто трус и предатель, не МУЖЧИНА, обещнулся защищать своих сограждан и не сдержал своё слово.
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§ Сыкымы
Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1192
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.20 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Они взяли грубо издевались над женщиной.

Откуда такие сведения?
Цитата:
Vit:
Провели обыск который не чего опасного не выявил.

Как предлагаешь выявлять? "Битву экстрасенсов" позвать на костанайский вокзал?
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§ maxsaf
Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Как предлагаешь выявлять?

Название на бутылочке прочитать))
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§ Сыкымы
Re: Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на...
Сыкымы


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Сообщений: 1192
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Название на бутылочке прочитать))

Как прочитать название сквозь сумку? Ведь для этого нужно в сумку заглянуть. А это, оказывается:
Цитата:
Vit:Они взяли грубо издевались над женщиной. Провели обыск который не чего опасного не выявил

Неожиданно, правда? Т.е. досмотр сумок нужно проводить только тогда, когда на 120% уверен, что там лежит нечто запрещённое/опасное.
В то же время, в соцсетях читаю негативные отзывы на бездействие полиции при жалобах на угрозу убийства. Мол, в полиции отвечают, что "когда убьют - тогда и вызывайте."
Тогда как правильно?
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