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§ NG.kz
Евгений ПОЛУЯНОВ: "Идет дачная война"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38975
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шёл 2020 год. После Великой Победы прошло 75 лет. На оккупированной коронавирусным врагом территории люди вновь боролись за свою землю и имущество, за свое продовольственное благополучие, за выживание зимой в конце концов.
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§ Vit
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: "Идет дачная война"
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9472
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.05.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оно действительно, да пустите уже нормально автобусы. И пчеловодам тоже не мешайте. Люди же не на пикник просятся. Картошечка, ягодки, яблочки.
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