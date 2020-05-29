/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Провалилась она, это дорога!		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Провалилась она, это дорога!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38974
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице Урицкого, на участке дороги вблизи офисных зданий (АО «СК «Виктория», химчистка "Лаваджио", Кафе "Лайф Бар" провалился асфальт и просел грунт. Здесь очень большой поток машин. Транспортные средства при движении бьются днищами об колдобины и ямы, создаётся аварийная ситуация.
Читать новость

§ lelik1375
Re: Провалилась она, это дорога!
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 29.05.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На перекрестке Пушкина-Касымханова еще глубже провалы и всем до одного места.
Профайл

§ yudjin
Re: Провалилась она, это дорога!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6632
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.20 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Благодарите" пришлого подрядчика и его протеже здесь.
Профайл

§ olegggon
Re: Провалилась она, это дорога!
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1101
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.05.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот оно "качество" прошлогоднего ремонта. Власти хотят чтобы люди сообщали о плохом ремонте дорог. Вот оно, всё на виду. Наверное известен подрядчик, заказчик, этой дороги, найти виновного раз плюнуть. Только вот нет вероятности, что сделают качественно.
Профайл

§ elektron
Провалилась она, это дорога!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5062
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Власти хотят чтобы люди сообщали о плохом ремонте дорог.

Да пару исков в суд, за конченную подвеску, оторванный глушитель или ещё чего, подать и сообщать не придётся... :lol:
Профайл

§ андрей 117
Re: Провалилась она, это дорога!
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 29.05.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зато они моду взяли проверять так сказать свежеукатаное дорожное полотно.сверлят там чего то.да вы без всяких чудо-приборов на следующий год.а то и раньше визуально гляньте и все поймете.что дорога большое Г.
Профайл

§ denfostr
Re: Провалилась она, это дорога!
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 30.05.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока будут в кулачек кашлять так и будете ездить и убиваться.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 63
Пользователей: 0
Всего: 63

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 58.32 Ko -
^ Наверх