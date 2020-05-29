андрей 117 Re: Провалилась она, это дорога! #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 74

Регистрация: 19.05.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:58 зато они моду взяли проверять так сказать свежеукатаное дорожное полотно.сверлят там чего то.да вы без всяких чудо-приборов на следующий год.а то и раньше визуально гляньте и все поймете.что дорога большое Г.