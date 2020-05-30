elektron Re: 140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры -... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5062

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:19 //Она уточнила, что даже в рамках трех дел, дошедших до суда, вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как в Уголовно-процессуальном кодексе обязательства по возврату денег не предусмотрены.//

Как это не предусмотрено? А хищения в особо крупных размерах - конфискация и вор должен сидеть в тюрьме.



А кто тырит то? Случайно не те что с коррупцией борются усиленно.

И эти люди потом ещё другим указывают, как жить по совести?