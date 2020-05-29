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§ NG.kz
Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38973
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло 29 мая в 17.25 на пересечении улиц Каирбекова и Рабочей. Автомобиль Opel Frontera двигался по Каирбекова в сторону КСК и на пешеходном переходе наехал на переходящего дорогу восьмилетнего мальчика.
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§ maxsaf
Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6774
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.05.20 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Странно,почему в американском акимате,листовка на русском?

Потому что у них задача донести информацию до максимально круга жителей, а не гнуть линию гос.языка вопреки логике и процентному соотношению населения. Тупо посмотрели статистику по условно пяти (ну или десяти) самым распространенным языкам, и распечатали пять листовок. Профит. Ничего сложного же.
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