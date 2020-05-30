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§ NG.kz
Казахстанцам разрешат ездить в другие города на своих авто
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38972
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.20 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, что казахстанцам разрешили ездить на личном транспорте в другие города. Об этом он сообщил на брифинге в Нур-Султане.
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§ Muad Dib
Re: Казахстанцам разрешат ездить в другие города на своих авто
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 30.05.20 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером в 15 минут десятого я не смогу купить еды из-за режима карантина. А кто-то бессимптомный в начале июня привезет с Юга COVID-19 и пополнит статистику нашей области еще десятком случаев.
Цитата:
Спокойно, Козлодоев. Переболеем усе..
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§ drakon
Казахстанцам разрешат ездить в другие города на своих авто
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19293
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.20 - 04:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
я не смогу купить еды

Так ты, кушать - хочешь?
Или за статистику - переживаешь?... :lol: :oops:
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