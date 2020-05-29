ДТП произошло 29 мая в 17.25 на пересечении улиц Каирбекова и Рабочей. Автомобиль Opel Frontera двигался по Каирбекова в сторону КСК и на пешеходном переходе наехал на переходящего дорогу восьмилетнего мальчика. Читать новость
Нет. А если пьяный "бывший" полицейский летит. Или дед на своём москвиче 412 где все на честном слове держится и вдруг тормоза откажут. 45 раз говорил своим. Вроде молодцы. Проверял наблюдая не заметно. Аккуратно переходят. По всем правилам. И всем советую. Не стоит надеяться на 54 летнего на фронте- опелья водителя.
Конечно сочувствую мальчикиу, выздоравления ему. Но сегодня ехал, удивился разметке на Бородина в районе 5-ой школы. Прям вся разметка присутствует, вообще удивительно, даже жёлтой краской "осторожно дети" на дороге нарисовано, на остановке буква "А" нарисована и отделена одной линией. Я вообще, подумал на секунду, что мы живём в Европе. Но это быстро пропало, стоило мне проехать буквально на Лермонтова.
Vit: Нет. А если пьяный "бывший" полицейский летит. Или дед на своём москвиче 412 где все на честном слове держится и вдруг тормоза откажут. 45 раз говорил своим. Вроде молодцы. Проверял наблюдая не заметно. Аккуратно переходят. По всем правилам. И всем советую. Не стоит надеяться на 54 летнего на фронте- опелья водителя.
Согласен с первым предложением (то, что про «нет»), а так же про то, что не нужно надеяться, вот только не согласен с тем, что рекомендуется делать - быть внимательнее.
Как вы думаете, все ли те сбитые люди, что умерли или остались инвалидами - сознательно решили стать невнимательными? Или что все осужденные за дтп - сознательно решили быть невнимательными?
1. Все люди бывают невнимательными. 2. Человек обычно может увидеть машину, а водитель - пешехода. Вопрос: для чего нужен знак? В чем проблема не увидеть пешехода вместе со знаком? Раз уж ты смотришь в смартфон, а не на дорогу?
Люди ошибались всегда, и продолжат ошибаться в будущем - чтоб меньше людей умирало, а так же для того, чтоб водитель совершивший ошибку имел возможность ее исправить - нужно ограничивать максимальную скорость движения в городах.
В Нью-Йорке лимит 25 миль в час (40 км/ч) - и ничего, живет. К томуж, многие при таком движении пересаживаются на велосипед, так как это становится менее опасно, а иной раз и быстрее.
Добринцофф: Странно,почему в американском акимате,листовка на русском?
Очень много русскоговорящих "понаехавших", которые ездят так, как привыкли ездить на своей бывшей родине. Цитата:
Добринцофф: Не удивлюсь если у них в Нью-йорке ,на магазинах вывески на русском висят.
Не удивляйтесь: Цитата:
Район широко известен русскоязычными фирмами — ресторанами, кафе, концертными залами. Здесь расположены многие культурные и просветительские центры русскоговорящей общины Нью-Йорка — радиостанции, телестудии, редакции газет, школы и учреждения дошкольного воспитания, досуговые центры, самая широкая инфраструктура обслуживания на русском языке.
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