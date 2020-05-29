Coopidon Re: Штраф за курение в авто планируют ввести в Казахстане #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 614

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:40 Наступление на права граждан курящей национальности продолжается. Это прямо геноцид какой-то!

Цитата: сайлау курманов:

По ватцапу прислали видео, как рядом с водителем пассажир, оральным методом пытался удовлетворить водителя, останавливает дорожный полицай и на этом видео обрывается. Хотелось бы знать, тут есть место нарушению ПДД, ведь могло закончиться очень плачевно...

Есть ли, кстати запрет, в этом случае?

Есть ли, кстати Закон об сексе?

Где как, и в каких видах? Не пора ли его принять?

Чтобы определиться в условиях демократии и понимать где мы соблюдает Закон, а где его, некоторым образом, нарушаем.

