Артем Марусич Re: Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 158

Регистрация: 27.04.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:01 Цитата: Vit:

Нет. А если пьяный "бывший" полицейский летит. Или дед на своём москвиче 412 где все на честном слове держится и вдруг тормоза откажут. 45 раз говорил своим. Вроде молодцы. Проверял наблюдая не заметно. Аккуратно переходят. По всем правилам. И всем советую. Не стоит надеяться на 54 летнего на фронте- опелья водителя.

Согласен с первым предложением (то, что про «нет»), а так же про то, что не нужно надеяться, вот только не согласен с тем, что рекомендуется делать - быть внимательнее.



Как вы думаете, все ли те сбитые люди, что умерли или остались инвалидами - сознательно решили стать невнимательными? Или что все осужденные за дтп - сознательно решили быть невнимательными?



1. Все люди бывают невнимательными.

2. Человек обычно может увидеть машину, а водитель - пешехода. Вопрос: для чего нужен знак? В чем проблема не увидеть пешехода вместе со знаком? Раз уж ты смотришь в смартфон, а не на дорогу?



Люди ошибались всегда, и продолжат ошибаться в будущем - чтоб меньше людей умирало, а так же для того, чтоб водитель совершивший ошибку имел возможность ее исправить - нужно ограничивать максимальную скорость движения в городах.



В Нью-Йорке лимит 25 миль в час (40 км/ч) - и ничего, живет. К томуж, многие при таком движении пересаживаются на велосипед, так как это становится менее опасно, а иной раз и быстрее.



Даже листовка на сайте «акимата» на русском есть.



http://www.nyc.gov/html/visionzero/pdf/library/RU_Vision-Zero-25-days-to-25MPH-Postcard.pdf