Vit Re: Штраф за курение в авто планируют ввести в Казахстане #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9471

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:15 Цитата: сайлау курманов:



В пдд вроде не че против не сказано. Значит нету нарушения. Главное что б водитель в это время по телефону не болтал. Там уже тогда штраф.)