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§ NG.kz
Штраф за курение в авто планируют ввести в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курящих за рулем казахстанцев будут штрафовать, если в салоне автомобиля находится несовершеннолетний ребенок. Такая норма прописана в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.
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§ сайлау курманов
Re: Штраф за курение в авто планируют ввести в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3798
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.05.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ватцапу прислали видео, как рядом с водителем пассажир, оральным методом пытался удовлетворить водителя, останавливает дорожный полицай и на этом видео обрывается. Хотелось бы знать, тут есть место нарушению ПДД, ведь могло закончиться очень плачевно...
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§ Горожанин_kst
Re: Штраф за курение в авто планируют ввести в Казахстане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.05.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Пассажир и водитель хоть разнополые? А то там ещё аспекты могут нарисоваться :lol:
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§ Горожанин_kst
Штраф за курение в авто планируют ввести в Казахстане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.05.20 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по сабжу, цена на сигареты уже такая, что покупка пачки уже как штраф.

[Исправлено: Горожанин_kst, 29.05.2020 - 18:48]
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§ Vit
Re: Штраф за курение в авто планируют ввести в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9471
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

В пдд вроде не че против не сказано. Значит нету нарушения. Главное что б водитель в это время по телефону не болтал. Там уже тогда штраф.)
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* Змея Подколодная
Штраф за курение в авто планируют ввести в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1116
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 29.05.20 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто это будет контролировать, ЖолПол?) Визуально определять несовершеннолетних в машине?)
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§ elektron
Штраф за курение в авто планируют ввести в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5060
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Визуально определять несовершеннолетних в машине?)

Ну хорошее же идея ))
Главное повод, а к чему придраться по ходу дела уже найдут. 8-)
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