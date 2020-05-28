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≡ «Достаточно переписки по WhatsApp» - Как будут наказывать за принудительную подписку в Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Достаточно переписки по WhatsApp» - Как будут наказывать за принудительную подписку в Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, какое наказание грозит должностным лицам за принуждение учителей к деятельности, не связанной с образовательным процессом, рассказал на брифинге руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Костанайской области Орал Каппасов.
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§ Yorik
Re: «Достаточно переписки по WhatsApp» - Как будут наказывать за...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 887
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 28.05.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, появится ли в КН, К-А и прочих "рекомендованных к подписке" статья об этом брифинге с указанием телефонов для обращений? :lol:
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§ Букет счастья
Re: «Достаточно переписки по WhatsApp» - Как будут наказывать за...
Букет счастья


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Сообщений: 29
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 28.05.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, наказывать будут только за принудительную подписку учителей? Все остальные также и будут принудительно подписываться?
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§ Сергей kst
Re: «Достаточно переписки по WhatsApp» - Как будут наказывать за...
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 28.05.20 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все так и останется.Добровольно-принудительная форма.Не нравится -увольняйтесь.цитата-На газету «Учительская+» и республиканские издания: «Казахстанскую правду» и «Егемен Казахстан».
распространить среди жильцов нашего ЖЕКа,а если не будут брать-отключим газ.
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§ Victor Yang
Re: «Достаточно переписки по WhatsApp» - Как будут наказывать за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12726
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Интересно, появится ли в КН, К-А и прочих "рекомендованных к подписке"

Нет конечно. Они вообще за такие вопросы в ЧС отправляют. А Ленинский Путь, похоже, сдулся с принудительной подпиской - на сайте только анонсы статей, остальное - покупайте и читайте. По-моему, это путь в никуда.
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§ maxsaf
«Достаточно переписки по WhatsApp» - Как будут наказывать за принудительную подписку в Костанайской области?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6772
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Букет счастья:
наказывать будут только за принудительную подписку учителей?

Надо наказывать не только того, кто заставляет подписываться, но и саму газету. Приостанавливать лицензию на год, например. ))
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