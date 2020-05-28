Victor Yang Re: «Достаточно переписки по WhatsApp» - Как будут наказывать за... #4





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12726

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:05 Цитата: Yorik:

Интересно, появится ли в КН, К-А и прочих "рекомендованных к подписке"

Нет конечно. Они вообще за такие вопросы в ЧС отправляют. А Ленинский Путь, похоже, сдулся с принудительной подпиской - на сайте только анонсы статей, остальное - покупайте и читайте. По-моему, это путь в никуда.