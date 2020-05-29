Цитата: shootnix:

Удачно еще, что они бедную женщину не закопали там на входе

Цитата: electro:

у них коронавирус головного мозга

Цитата: shootnix:

развился синдром вахтера

Цитата: Сергей_я:

Походу надо было освоить n-ую сумму денежек

Никто за просто так, от нефиг делать, не будет досматривать "бедную" женщину. Увидели на сканере флакончик с жидкостью, скорее всего хозяйка сумки не смогла дать адекватный однозначный ответ на вопрос: "Что за жидкость?". В таких делах лучше перебдеть.

Когда ЧП случится, будете кричать: "Куда смотрели???!!! Столько денег вбухано в аппаратуру, столько сотрудников дежурит - а толку нет!!!"