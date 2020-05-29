olegggon Re: Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1101

Регистрация: 01.07.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:26 Конечно сочувствую мальчикиу, выздоравления ему. Но сегодня ехал, удивился разметке на Бородина в районе 5-ой школы. Прям вся разметка присутствует, вообще удивительно, даже жёлтой краской "осторожно дети" на дороге нарисовано, на остановке буква "А" нарисована и отделена одной линией. Я вообще, подумал на секунду, что мы живём в Европе. Но это быстро пропало, стоило мне проехать буквально на Лермонтова.