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§ NG.kz
Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло 29 мая в 17.25 на пересечении улиц Каирбекова и Рабочей. Автомобиль Opel Frontera двигался по Каирбекова в сторону КСК и на пешеходном переходе наехал на переходящего дорогу восьмилетнего мальчика.
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§ maxsaf
Re: Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6770
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простое решение проблемы:
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* Vit
Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9466
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Нет. А если пьяный "бывший" полицейский летит. Или дед на своём москвиче 412 где все на честном слове держится и вдруг тормоза откажут. 45 раз говорил своим. Вроде молодцы. Проверял наблюдая не заметно. Аккуратно переходят. По всем правилам. И всем советую. Не стоит надеяться на 54 летнего на фронте- опелья водителя.

[Исправлено: Vit, 29.05.2020 - 20:03]
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§ olegggon
Re: Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1101
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.05.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно сочувствую мальчикиу, выздоравления ему. Но сегодня ехал, удивился разметке на Бородина в районе 5-ой школы. Прям вся разметка присутствует, вообще удивительно, даже жёлтой краской "осторожно дети" на дороге нарисовано, на остановке буква "А" нарисована и отделена одной линией. Я вообще, подумал на секунду, что мы живём в Европе. Но это быстро пропало, стоило мне проехать буквально на Лермонтова.
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* Vit
Re: Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9466
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Это в Канаде? Зачем с право на дороге страный столб и потом после него непонятная зона? Для чего она?
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§ maxsaf
Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6770
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Не отвлекайся, смотри только на знак))
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§ maxsaf
Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6770
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А если пьяный "бывший" полицейский летит

Это проблема полиции.
Цитата:
Vit:
Или дед на своём москвиче 412 где все на честном слове держится и вдруг тормоза откажут

Это проблема техосмотра.
Проблем много. Но какую-то часть точно можно решить моргающими лампочками на пешеходном переходе, или над ним.
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§ maxsaf
Ребенок сбит на пешеходном переходе в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6770
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
или над ним.
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