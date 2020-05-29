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§ NG.kz
КИнЭУ приглашает абитуриентов. Открыт прием заявлений на участие в конкурсе грантов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38971
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КИнЭУ – ведущий университет Северного региона Казахстана. Это два факультета, на которых вы можете получить первое или второе высшее образование или степень магистра, 19 образовательных программ по всем формам обучения!
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* Victor Yang
КИнЭУ приглашает абитуриентов. Открыт прием заявлений на участие в конкурсе грантов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12725
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.20 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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[Исправлено: Victor Yang, 29.05.2020 - 21:34]
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