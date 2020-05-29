Цитата: Козлов я:

После обновления появилась слева ленточка соц.сетей, которая перекрывает текущую ленту форума и очень стало неудобно следить за комментами.

Неудобно не то слово,что за навязчивая идея везде пропихивать эти соцсети.

Внизу ещё теперь колокольчик висит и напоминает мне какой я негодяй заблокировал уведомления.

Я их везде блокирую не только на НГ,терпеть не могу когда со всех сторон все торопятся завалить меня новостями,как то вот сам зайду и почитаю,что мне интересно.