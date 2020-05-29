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§ NG.kz
16 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Житикаре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38969
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Восемь случаев из них выявлено у членов одной семьи - близкие по контакту с ранее заболевшим пациентом. Трое выявлены в результате профилактического осмотра, остальные по близкому контакту с инфицированным пациентом.
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§ Горожанин_kst
Re: 16 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Житикаре
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1596
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 29.05.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житикару будут открывать? Или она пока останется изолированной от всех?
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§ maxsaf
Re: 16 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Житикаре
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое время открывать кинотеатры и особенно фитнес-центры. Народ же на работе толком устать не успевает. Пока пришел на работу салам пополам - и обед, после обеда лясим-трясим, и пора домой, а уставать то где в таком случае?)))
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§ maxsaf
Re: 16 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Житикаре
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6763
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В таких чрезвычайных ситуациях надо переводить работу на две смены, ну или хотя бы полторы, а спорт инвентарь и тренажеры прямо у мартеновских печей ставить. Хватило сил сесть на тренажер после смены - под суд ))
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§ Vit
Re: 16 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Житикаре
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9459
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житигара держитесь и не унывайте. Недавно был в Нур - султан. Жизнь там бурлит. Автобусы бегают, пробки, шашлычки дымят на базаре Шанхайском. А у них сотни если уже не под тыщу заражённых.
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