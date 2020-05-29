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§ NG.kz
Провалилась она, это дорога!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38968
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице Урицкого, на участке дороги вблизи офисных зданий (АО «СК «Виктория», химчистка "Лаваджио", Кафе "Лайф Бар" провалился асфальт и просел грунт. Здесь очень большой поток машин. Транспортные средства при движении бьются днищами об колдобины и ямы, создаётся аварийная ситуация.
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§ lelik1375
Re: Провалилась она, это дорога!
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 29.05.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На перекрестке Пушкина-Касымханова еще глубже провалы и всем до одного места.
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§ yudjin
Re: Провалилась она, это дорога!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6632
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.20 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Благодарите" пришлого подрядчика и его протеже здесь.
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§ olegggon
Re: Провалилась она, это дорога!
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1100
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 29.05.20 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот оно "качество" прошлогоднего ремонта. Власти хотят чтобы люди сообщали о плохом ремонте дорог. Вот оно, всё на виду. Наверное известен подрядчик, заказчик, этой дороги, найти виновного раз плюнуть. Только вот нет вероятности, что сделают качественно.
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§ elektron
Провалилась она, это дорога!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5059
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Власти хотят чтобы люди сообщали о плохом ремонте дорог.

Да пару исков в суд, за конченную подвеску, оторванный глушитель или ещё чего, подать и сообщать не придётся... :lol:
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