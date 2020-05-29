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≡ Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38968
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозрительный предмет в сумке обнаружили сотрудники линейного отдела полиции у женщины, входившей в здание железнодорожного вокзала. В результате вокзал был оцеплен.
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§ Vit
Re: Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9456
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот. Бывают и весёлые новости. :lol:
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§ 5555
Re: Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 02.03.15
Отправлено: 29.05.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лавров с его крылатым выражением вспоминается сразу. Увидел заголовок думал кто забыл- обнаружили-вызвали. А оказывается владелец был, тут же. Смысл вызывать? Спроси что там... тебе ответят. Ну я понял бы такие действия если бы был объявлен режим повышенной тер. опасности - тогда да по любому подозрительному нужно вызывать. А так? Что-то тут не так....
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§ drakon
Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19292
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Бывают и весёлые новости.

Виталик, а что тут - весёлого?
Поезда имеют привычку,иногда
вовремя - уходить.
Хорошо, что успели.
А может и нет?... :lol: :-o
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§ shootnix
Re: Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на...
shootnix


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Сообщений: 4
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 29.05.20 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У ребят, которые работают на входе на вокзале развился синдром вахтера терминальной стадии. Ну скучно же, ничего не происходит вот уже сколько лет, а их там штук 6 в смене. Удачно еще, что они бедную женщину не закопали там на входе, а то всякое случается с людьми такой профессии.
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§ electro
Re: Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на...
electro


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Сообщений: 206
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 29.05.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подозрительный предмет в сумке обнаружили сотрудники линейного отдела полиции Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38781?1590746472

Всё просто, у них коронавирус головного мозга
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§ Сергей_я
Re: Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на...
Сергей_я


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Сообщений: 2928
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.05.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
А так? Что-то тут не так....

Все тут не так. Походу надо было освоить n-ую сумму денежек, вот и все
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§ Сыкымы
Re: Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на...
Сыкымы


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Сообщений: 1187
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 29.05.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:
Удачно еще, что они бедную женщину не закопали там на входе

Цитата:
electro:
у них коронавирус головного мозга

Цитата:
shootnix:
развился синдром вахтера

Цитата:
Сергей_я:
Походу надо было освоить n-ую сумму денежек

Никто за просто так, от нефиг делать, не будет досматривать "бедную" женщину. Увидели на сканере флакончик с жидкостью, скорее всего хозяйка сумки не смогла дать адекватный однозначный ответ на вопрос: "Что за жидкость?". В таких делах лучше перебдеть.
Когда ЧП случится, будете кричать: "Куда смотрели???!!! Столько денег вбухано в аппаратуру, столько сотрудников дежурит - а толку нет!!!"
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§ shootnix
Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная
shootnix


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 14.05.20
Отправлено: 29.05.20 - 18:07
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§ abaika95
Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4016
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.05.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Никто за просто так, от нефиг делать, не будет досматривать "бедную" женщину/




Не обламывайте людям очередной выхлоп смехоэнуреза)
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