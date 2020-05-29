5555 Re: Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 117

Регистрация: 02.03.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:23 Лавров с его крылатым выражением вспоминается сразу. Увидел заголовок думал кто забыл- обнаружили-вызвали. А оказывается владелец был, тут же. Смысл вызывать? Спроси что там... тебе ответят. Ну я понял бы такие действия если бы был объявлен режим повышенной тер. опасности - тогда да по любому подозрительному нужно вызывать. А так? Что-то тут не так....