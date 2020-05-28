Тот самый Re: На поле чудес в стране дураков? #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 735

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:04 Цитата: Я возмущен: разрешение копать дали, но никто никакого контроля не осуществляет, как это делается



У них сейчас один ответ: "Это частники. Мы не при чём"



Цитата: Victor Yang:

Вся проблема тут в том что крестьянин боится ВОЗМОЖНОЙ негодности земли. Но рыть можно разрешить, но с условиями. И если уже эти условия не будут выполнены - считать убытки и подавать иск



На 3м фото показал фермер, что точно будут проблемы. У копателей нет понятия "плодородный слой почвы", для них рекультивация - просто засыпать траншею. И что потом вырастет на месте той траншеи?



Как посчитать эти убытки? Наверное, нужно привлечь стороннюю организацию для оценки. И оценка эта займёт не меньше полугода - оценщикам нужно выехать туда несколько раз туда для оценки сложности возделывания этих земель и падения урожайности на них.



Поэтому зачем создавать себе проблемы в будущем, тратить деньги и время на оценки, суды, разрешая копать, если можно не разрешать и не иметь проблем.



А как плохо за собой убирают после раскопок даже в городе видно. Что говорить про поле. Вариант для фермера: сразу требовать компенсацию за потерю урожая на этом участке в течение 10 лет и компенсацию за рекультивацию земли своими силами.