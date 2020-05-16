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§ Yorik
Ваши вопросы редакции и сообществу
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 887
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 16.05.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Добрый день. Почему пропал рубрикатор на главной странице, в левом верхнем углу? Неудобно без него...

? :-x
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§ Сыкымы
Ваши вопросы редакции и сообществу
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.05.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Поясните, пожалуйста, о чем речь.

https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=850890&topic_id=40721&forumid=1#850890
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=850893&topic_id=40721&forumid=1#850893
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=850912&topic_id=40724&forumid=1#850912
Проверял в 16.00 15.05.2020.На этот момент сообщения не были промодерированы, позже уже не смотрел. Скриншоты не делал, поверьте на слово.
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§ Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 523
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 16.05.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Скриншоты не делал, поверьте на слово.

Спасибо, что сообщили. Сделаем выводы
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§ Сыкымы
Ваши вопросы редакции и сообществу
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.05.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Спасибо Вам.
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§ Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 523
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 16.05.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Почему пропал рубрикатор на главной странице

Рубрикатор убрали достаточно давно. По количеству материалов на сайте сейчас явно лидирует блок Последние новости. В блоке Текущий номер материалов немного - в основном по одному на рубрику, за исключением Абонентского ящика. Поэтому и убрали рубрикатор - пользы от него теперь мало, а место занимает.
И да - извините, что не ответили оперативно.
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§ alex_60
Ваши вопросы редакции и сообществу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.05.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
поверьте на слово.

Я подтверждаю.
Висели без модерации сутки как минимум точно, потом перестал отслеживать.
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§ Сыкымы
Ваши вопросы редакции и сообществу
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1186
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.05.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Спасибо Вам.
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§ drakon
Ваши вопросы редакции и сообществу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19288
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему, не получается, поставить
оценку материалу, на форуме?... :lol: :oops: :oops:
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* Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 208
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 29.05.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Почему, не получается, поставить оценку материалу, на форуме?...

Недавние техработы пошли немного не по плану. Некоторые функции сайта вышли из строя. Сейчас все восстанавливаем.
О проблеме оценок материалов программисты в курсе, будут решать это задачу в порядке очередности и важности. Если увидите еще какие-то неработающие функции, сообщите на e-mail ng@ng.kz (Там мы точно письмо не пропустим)
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§ dandiv
Ваши вопросы редакции и сообществу
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 865
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.05.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте Уважаемая редакция. Последние дни видно что основательно принялись за ремонт дорог в частном секторе, а именно Рабочая (вчера смотрю уже начали асфальт укладывать от Каирбекова в сторону Абая), от Абая в сторону Алтынсарина улица прочищена, готова к укладке асфальта, также от Алтынсарина в сторону Дулатова. Вчера начали прочищать Касымканова. Была информация в новостях, что и Шипина должны в этом году ремонтировать, но подрядчики, которые ремонтируют Касымканова на вопрос про Шипина ответили, что ее нет в их заявке. Беспокоит один вопрос: если Шипина делать не будут, а Касымканова заасфальтируют, то жителей Шипина от Касымканова в сторону Алтынсарина во время дождей и таяния снега будет затапливать так как обычно асфальтированная улица выше чем грунтовая. Ранее вода по Шипина со стороны Алтынсарина стекала до Касымканова и по ней вниз в сторону лога так как эта территория с естественным уклоном в сторону лога. Если сейчас Касымканова заасфальтируют, то ее уровень будет выше этого участка улицы Шипина и будет преградой для естественного стекания воды, которая в свою очередь будет скапливаться и пойдет во дворы жителей улицы Шипина. Хотелось бы узнать что-нибудь по этому поводу. С уважением, Алексей
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