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(Полноправные пользователи) Сообщений: 865

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:47 Здравствуйте Уважаемая редакция. Последние дни видно что основательно принялись за ремонт дорог в частном секторе, а именно Рабочая (вчера смотрю уже начали асфальт укладывать от Каирбекова в сторону Абая), от Абая в сторону Алтынсарина улица прочищена, готова к укладке асфальта, также от Алтынсарина в сторону Дулатова. Вчера начали прочищать Касымканова. Была информация в новостях, что и Шипина должны в этом году ремонтировать, но подрядчики, которые ремонтируют Касымканова на вопрос про Шипина ответили, что ее нет в их заявке. Беспокоит один вопрос: если Шипина делать не будут, а Касымканова заасфальтируют, то жителей Шипина от Касымканова в сторону Алтынсарина во время дождей и таяния снега будет затапливать так как обычно асфальтированная улица выше чем грунтовая. Ранее вода по Шипина со стороны Алтынсарина стекала до Касымканова и по ней вниз в сторону лога так как эта территория с естественным уклоном в сторону лога. Если сейчас Касымканова заасфальтируют, то ее уровень будет выше этого участка улицы Шипина и будет преградой для естественного стекания воды, которая в свою очередь будет скапливаться и пойдет во дворы жителей улицы Шипина. Хотелось бы узнать что-нибудь по этому поводу. С уважением, Алексей