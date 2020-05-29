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* yudjin
Наш город
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6631
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а нашему урбанисту опять страна не нравится)

если бы в стране в центре города, вместо похеренных деревьев был хотя бы такой же газон, а не одуванчики и прочий некошеный бурьян, то и разговор был другой.
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
В прошлом году брат, ехавший в гости из Германии

Все хочу спросить - не Игорь его зовут случаем?
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§ drakon
Наш город
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19288
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это за нашим домом.

Лавочки,небольшой
водоём есть.
Для Бабулек... :oops:
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* yudjin
Наш город
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6631
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Все хочу спросить - не Игорь его зовут случаем?

ты знал, ты знал ))) ;-)
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
если бы в стране в центре города, вместо похеренных деревьев был хотя бы такой же газон, а не одуванчики и прочий некошеный бурьян, то и разговор был другой.

Тут на фотке - просто надо косить регулярно и будет красиво))
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

А его и правда хорошо знал в свое время, правда давно уже не общались ;-)
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* yudjin
Наш город
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6631
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

мир тесен, однако...
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Кто косит?))
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
мир тесен, однако...

Это доказывает, что я больше кустанаец, чем некоторые тут ))
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§ Vit
Наш город
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9456
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В смысле кто не знает Игоря из Германии тот не Кустанаец?)) :lol:
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§ drakon
Наш город
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19288
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто косит?))

Рабочие - приезжают.
Из кооператива... :lol: :oops:
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Не, не так. Кто знает Игоря кустанайского, который щас в Германии - тот тоже кустанаец)) но это не точно))

[Исправлено: maxsaf, 29.05.2020 - 13:26]
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Рабочие - приезжают. Из кооператива...

Юджина надо на место Тарасова, пусть тоже кооператив откроет. Рабочих наймет. Того же Тарасова. Зачем его на поселение - надо бы поменять наказание на помягче. Отработка по месту жительства в кооперативе Юджина - самое то.))
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* maxsaf
Наш город
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6761
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Один единственный секрет открою. Косить надо как можно чаще. Хотя бы раз в неделю, весь город. И будет очень красиво. И не надо сажать особую траву. Она сама посадится со временем, какая нужно. Ненужная исчезнет.
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§ Vit
Наш город
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9456
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ты хочешь что б и юджина потом отправили в колонию?))
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