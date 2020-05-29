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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7420
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.20 - 06:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И Вы очевидно слишком мните о своём влиянии.

О каком влиянии речь ... чего воно мелет ?
Анекдот был? - был.
Кому-то то стало от него противно? - стало.
Я тут его и вправду только донес, и не претендую на лавры, в отличии от ....
Опять тышот попутало. 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7420
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.20 - 06:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
США новости:

Тут вон ещё какая байда произошла сегодня, пока мы спали.
-- Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей - Reuters со ссылкой на Белый дом :-o
----Трамп заявил, что при определенных условиях может рассмотреть возможность закрытия компании Twitter :-x
А так то да, "свобода слова" ток у нас под запретом. Там "это другое" :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7420
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.05.20 - 06:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Комментарии к этой публикации ограничены. :lol:
бес каминтариеф
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 887
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.05.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Комментарии к этой публикации ограничены

зато можно пожаловаться, выбрав "ложное сообщение" или "мошенничество или обман". Они присутствуют в публикации, поскольку говорится "непризнанных знатоках", хотя мнение высказывали дипломированные биологи, и высказывается мнение, что якобы теперь все довольны, а недовольные затихли. Ложь.
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