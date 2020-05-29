Цитата: Butch:

И Вы очевидно слишком мните о своём влиянии.

О каком влиянии речь ... чего воно мелет ?

Анекдот был? - был.

Кому-то то стало от него противно? - стало.

Я тут его и вправду только донес, и не претендую на лавры, в отличии от ....

Опять тышот попутало.