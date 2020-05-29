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§ NG.kz
Вместо пришкольных лагерей пока должны работать кружки и секции - управление образования Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце четвертой четверти учебные заведения начали формировать списки ребят, которые хотели попасть в пришкольные летние лагеря, поэтому родители надеялись на их открытие. Однако именно этого формата отдыха до середины июня не будет.
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§ Vit
Вместо пришкольных лагерей пока должны работать кружки и секции - управление образования Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, однако принято решение начать смены только в трех, предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таких ребят - около 400. Решение вопроса об открытии остальных лагерей власти сдвинули на середину июня.

Ненормально это как то выглядит.

[Исправлено: Vit, 29.05.2020 - 09:53]
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§ Козлов я
Вместо пришкольных лагерей пока должны работать кружки и секции - управление образования Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1320
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.05.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вит, после НЕ запятая? Или пишется слитно с "нормально"? Разные понятия получаются... 8-)
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§ Vit
Вместо пришкольных лагерей пока должны работать кружки и секции - управление образования Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Пойдёт?))
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