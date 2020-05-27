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§ NG.kz
Теперь воду привозят всем!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее мной было опубликовано обращение об отсутствии подвоза питьевой воды в селе Павловское Карасуского района. Рада сообщить - все наладилось.
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§ Козлов я
Re: Теперь воду привозят всем!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1320
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.05.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Айгерим, чаще пишите о своих и общих проблемах,может все тогда и сдвинется к лучшему!Надо в это верить.Ведь не все люди опустились.
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§ Vit
Re: Теперь воду привозят всем!
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно проблема не решена. То привезли, то не привезли. Сидишь и молешся.
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