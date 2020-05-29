Vit Re: Никаких сборов денег на выпускные мероприятия быть не... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9451

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:24 Только не давно стало интереснно, почему так родители рады выпускным их детей. Крутые платья, букеты, рестораны. Вот скоро у моего этот день настанет. И я чёт не какого душевного спокойствия и радости не чувствую. А наоборот. Головная боль. Куда теперь? На кого? В какой стране? Че дальше делать?