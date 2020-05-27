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≡ Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте внимательны!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте внимательны!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38963
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мама шестилетней Лизы Пермяковой, которая неделю пролежала в больнице с травмой пальца, предупреждает всех родителей об опасности.
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§ костанаец
Re: Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте...
костанаец


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Сообщений: 71
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 27.05.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Дети пользуются этим тренажером часто неправильно, садятся по двое. И у кого-нибудь пальцы оказываются прищемленными."

а позвольте спросить, куда мама смотрела, когда ее дочь лезла на тренажер? в телефон втыкала?
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§ Сыкымы
Re: Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте...
Сыкымы


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Сообщений: 1186
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.05.20 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятен посыл этой "новости"...
1) Убрать нафиг эти тренажёры.
2) К каждому тренажёру приставить инструктора или повесить табличку о том, что тренажёр опасен для неопытных пользователей.
3) За своим ребёнком должны присматривать родители, осознающие, что любой движущийся механизм - это источник повышенной опасности для их детей.
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§ Инквизитоp
Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте внимательны!
Инквизитоp


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Сообщений: 107
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 28.05.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Родитель не в состоянии уследить за ребенком - срочно написать новость, что все вокруг виноваты, но не она!

[Исправлено: Инквизитоp, 28.05.2020 - 10:57]
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§ alex_60
Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте внимательны!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню на качелях,
полный оборот, солнышко называется.
никто никуда не писАл,
в газеты.
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* drakon
Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте внимательны!
drakon


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Сообщений: 19283
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
а позвольте спросить, куда мама смотрела,

Цитата:
Инквизитоp:
что все вокруг виноваты, но не она!

Положите на пдощадке - Бомбу.
А матери пусть следят, чтобы
дети - не подходили к ней... :lol: :-o
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§ Мурзилка
Re: Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте...
Мурзилка


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Сообщений: 133
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 29.05.20 - 07:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да, больше же детям играть негде... По вашей логике, подземные переходы тоже надо закрывать, чтобы не закопаться в них.
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§ Kairat stayer
Re: Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут-же, большей степени призывают соблюдать меры предосторожности при занятиях на тренажерах, тем самым избежать получения травм детьми, особенно дошкольников. На мой взгляд родители или сопровождающие детей лица, должны разъяснять как правильно пользоваться различными тренажерами установленными на площадках, по возможности объяснить их конструктивные особенности, показывать как правильно выполнять соответствующие упражнения и.т.д. Тем самым предотвратить риск получения травмы.
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§ Vit
Re: Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.05.20 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неповезло Лизе с мамой)) . Бедная девочка, натерпелась. Сначало травму получила. Больницы, гипсы. Потом мама заставила позировать как котёнка в том месте куда она теперь и подходить не хочет. Мама хоть мороженку то купила ребенку?)
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§ Kairat stayer
Дети получают травмы на уличных тренажерах. Родители, будьте внимательны!
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1912
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 29.05.20 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, ранее, точнее зимой на набережной по ул.Гашека в парке отдельные неисправные тренажеры были, тоже непорядок, наверняка доморощенные вандалы сломали. Сегодня сбегаю посмотрю, исправны или нет, по результатам отпишусь после обеда.
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