abaika95 Вечная жизнь 2.0 #361





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4014

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:23 Цитата-/Что вы знаете о тесте Тьюринга. Постарайтесь ответить сходу, без гуглов, это ведь ваша тема вроде))/









Не смог с ходу,загуглил потомучто не очень вкурсе что за тест Тьюринга) прочитал,к моей теме социальной психологии долековато) но интересно) может ли машина имитировать человека,обсуждать не буду) программой заложено не обсуждать такие темы говорил уже)))