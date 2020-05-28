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§ NG.kz
Сократить интервал движения автобусов по утрам и вечерам поручил аким Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Провести работу с перевозчиками Кайрат АХМЕТОВ поручил на заседании городского оперативного штаба. Также аким напомнил, что ношение масок, применение санитайзеров и соблюдение дистанции должны стать привычными для каждого костанайца.
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§ Портной
Re: Сократить интервал движения автобусов по утрам и вечерам...
Портной


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 24.09.19
Отправлено: 28.05.20 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот-вот, пусть дезинфицируют почаще. В наших автобусах неистребимая грязь бомжовское зловоние.
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§ elektron
Re: Сократить интервал движения автобусов по утрам и вечерам...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5058
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот надо же и до власть имущих, дошло то, что ещё изначально сделать нужно было.
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§ Muad Dib
Сократить интервал движения автобусов по утрам и вечерам поручил аким Костаная
Muad Dib


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 29.05.20 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда у водителя автобуса крепкий сон, ему снится банка со шпротами.

[Исправлено: Muad Dib, 29.05.2020 - 00:30]
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