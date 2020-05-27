alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #11239





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:10 реальность в Канаде.

//Жена бывшего нападающего «Барыса» и сборной КазахстанаКевина Даллмэна Стейси рассказала о шокирующих условиях содержания в одной из канадских клиник, сообщает Sports.kz.«Друзья, я хочу, чтобы вы знали: никогда не обращайтесь в клинику Niagara Falls в Онтарио, если вы заболели! Вчера меня увезла туда скорая – я была то в сознании, то без сознания. Меня положили с пожилыми пациентами, которые кричали о воде, еде и помощи из своих кроватей. Медсестры игнорировали всех, включая меня. У меня не было еды и воды в течение всего дня, и понадобилось три часа, чтобы подключить меня к капельнице, когда я был в серьезном метаболическом кризисе. Когда мне наконец ввели внутривенные жидкости (Кевин позвонил в больницу, чтобы накричать на них за их отказ связаться с моим специалистом по митохондриальным болезням), было очень холодно – это вызвало у меня переохлаждение. Они не позволили мне надеть штаны и толстовку, чтобы попытаться согреться. Они даже не позволили мне уйти в другую больницу.Медсестры и помощники ругались друг на друга, кричали друг на друга, кричали на пациентов, ссорились между собой – в том числе и физически. За время моего пребывания в больницах я была свидетелем многих воинственных пациентов, но никогда в своей жизни я не видела такого ужасного и неэтичного поведения со стороны медсестер и ассистентов//