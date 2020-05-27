/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 750 из 750«1...748749750
§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2563
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 27.05.20 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

----Да смеюсь я , а вы так все серьезно воспринимаете. Прочтите мою аватарку. ;-) ;-)
Профайл

§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.05.20 - 05:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
это клубника генномодифицированная?

С одной стороны я понимаю что это такая типа шутка. С другой - противно. ГМО очень простенькая безобидная концепция, но коль скоро она порождает собой анекдоты, то чего можно ожидать в отношении более сложных вещей типа вирусов!? Какой такой, хоть малейшей, способности отличить теплое от мягкого?!
Профайл

§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.05.20 - 08:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
----Да смеюсь я , а вы так все серьезно воспринимаете. Прочтите мою аватарку.


Ну, я тоже там горькой иронией отметил: посмотрим как дальше сложатся обстоятельства. Отдельная цивилизация должна двигаться вперёд, по сведениям того-же Росстата 6 год подряд улучшение жизни рядовых граждан не отмечается.

Главное чтобы вы назад не пятились, социальные стандарты подняли, модернизировали государство, вывели действительно в мировые лидеры среди всей вселенной по всем показателям. Возможно где-то ещё есть отдельные цивилизации, можно сколько угодно размышлять о рае, но лучше жить как в раю.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
реальность в Канаде.
//Жена бывшего нападающего «Барыса» и сборной КазахстанаКевина Даллмэна Стейси рассказала о шокирующих условиях содержания в одной из канадских клиник, сообщает Sports.kz.«Друзья, я хочу, чтобы вы знали: никогда не обращайтесь в клинику Niagara Falls в Онтарио, если вы заболели! Вчера меня увезла туда скорая – я была то в сознании, то без сознания. Меня положили с пожилыми пациентами, которые кричали о воде, еде и помощи из своих кроватей. Медсестры игнорировали всех, включая меня. У меня не было еды и воды в течение всего дня, и понадобилось три часа, чтобы подключить меня к капельнице, когда я был в серьезном метаболическом кризисе. Когда мне наконец ввели внутривенные жидкости (Кевин позвонил в больницу, чтобы накричать на них за их отказ связаться с моим специалистом по митохондриальным болезням), было очень холодно – это вызвало у меня переохлаждение. Они не позволили мне надеть штаны и толстовку, чтобы попытаться согреться. Они даже не позволили мне уйти в другую больницу.Медсестры и помощники ругались друг на друга, кричали друг на друга, кричали на пациентов, ссорились между собой – в том числе и физически. За время моего пребывания в больницах я была свидетелем многих воинственных пациентов, но никогда в своей жизни я не видела такого ужасного и неэтичного поведения со стороны медсестер и ассистентов//
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7416
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
. С другой - противно.

:lol:
Противно?)/рукалицо/.
Ну извиняй, что затронул анекдотом твои тонкие душевные струны.
Вот уже не догадывался, что Бучи так ранимы.
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7416
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где наш copypaster Кайрат?
За "дружелюбную" Миннесоту не поведает?
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7416
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И за американские корабли, бороздящие космические океаны, хотел бы услышать. :lol:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2563
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.05.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

---Ну не можешь ты без гадостей
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2563
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.05.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
там горькой иронией отметил

----Избитая фраза -- Я Родину люблю ! А государство - нет .
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5057
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
США новости:
Маск - полёт ракеты отложен
Полицист - опять коленкой, нуждающегося в помощи (не виновного не в чём) придушил коленкой.
Демократия... однако.
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5057
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.20 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть с кого пример брать, не?
Профайл

* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12724
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.05.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна из газет делает рекламу обрезки тополей. Предлагаю заспамить.
https://www.instagram.com/p/CAt3reLA04O/?utm_source=ig_web_copy_link
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5057
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Я бы поспамил с удовольствием! 8-)
Но не инсты не лицабука нет :-x
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 750 из 750«1...748749750
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 67
Пользователей: 1
Всего: 68

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 47 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 79.32 Ko -
^ Наверх