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≡ ЕНТ будет не дистанционным, но с тепловизорами и бактерицидными лампами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ЕНТ будет не дистанционным, но с тепловизорами и бактерицидными лампами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, как в этом году пройдет Единое национальное тестирование рассказал руководитель управления образования акимата Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК. Из 4 418 выпускников ЕНТ намерены пройти 3 200 человек.
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§ Козлов я
Re: ЕНТ будет не дистанционным, но с тепловизорами и...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.05.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ elektron
Re: ЕНТ будет не дистанционным, но с тепловизорами и...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5057
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Не преувеличивайте! :lol:
Скорее так: ;-)
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§ Козлов я
ЕНТ будет не дистанционным, но с тепловизорами и бактерицидными лампами
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.05.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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